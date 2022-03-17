Марокканська авіакомпанія Royal Air Maroc скасовує всі рейси в РФ

Усі рейси анулюються, і невідомо, коли будуть відновлені.

Марокканська авіакомпанія Royal Air Maroc, найбільша в країні, призупинила рейси в Росію на невизначений термін. Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на представника організації.

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"Щойно страхова компанія поставила заборону на польоти в Росію. Усі рейси анулюються", — процитували представника компанії в Асоціації.

Ті росіяни, які вже встигли купити квитки цієї авіакомпанії, повідомили, що рейси спочатку перенесли на кілька днів, а тепер їх попросили звернутися по повернення грошей за квитки. Коли авіасполучення буде відновлено, ніхто не береться прогнозувати.

[ + – ] Повідомлення представника компанії Royal Air Maroc про скасування рейсів у РФ Фото: Скриншот

Раніше сербська авіакомпанія Air Serbia повідомила про тимчасове призупинення продажів у системі BSP для всіх агентів у Росії. Утім, квитки в Белград усе ще доступні — тільки через великих агентів і на 15% дорожче.

Купити квитки на рейси Air Serbia безпосередньо на сайті перевізника, як ми вже писали, росіяни не можуть через те, що випущеними в Росії картами Visa та Mastercard не можна робити розрахунки на іноземних сайтах.

У березні квитки з Москви до Белграда є лише на 18 і 19 число. Ціни на сайті — 60-80 тисяч рублів за людину в один бік. А тим часом уже чотири літаки Air Serbia, які прямували в Москву, змушені були повернутися в Белград через повідомлення про бомбу на борту. Перший випадок стався в п'ятницю, 11 березня, два – у понеділок і вівторок, ще один рейс затримався на дві години сьогодні – 17 березня.

А тим часом московський аеропорт "Шерметьєво", який раніше приймав десятки рейсів, закрив два термінали та злітно-посадкову смугу.

Якщо зайти на сайт аеропорту й подивитися розклад рейсів, то на сьогодні вильоти здійснюються лише по РФ. Причому рейс зі Стамбула було скасовано, а виліт за кордон лише один – у Абу-Дабі, і той затримується на годину.