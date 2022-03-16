У російському аеропорту "Шереметьєво" закрили два термінали та злітно-посадкову смугу

Також там було припинено всі інвестиційні проєкти.

З 15 березня в російському аеропорту "Шереметьєво" закрили два міжнародні термінали E та D і було припинено роботу третьої злітно-посадкової смуги. Крім цього, були призупинені всі інвестиційні проєкти. Про це повідомляє "Нова газета".

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Усього в "Шереметьєво" шість пасажирських терміналів: А (термінал бізнес-авіації), B (раніше "Шереметьєво-1"), С, який був відкритий у 2020 році, D, E та F (раніше "Шереметьєво-2") та два вантажних ("Москва-Карго" та "Шереметьєво-Карго").

Також було змінено графік курсування потягів між терміналами: із двох потягів залишився один і закрито паркінг.

На сайті аеропорту сказано, що заходів було вжито "в умовах вимушених обмежень у сфері міжнародних авіаперевезень і з метою оптимізації та концентрації виробничої діяльності".

Декількома днями раніше аеропорт відвідав журналіст Гліб П'яних і зняв репортаж із порожнього терміналу.

[ + – ] Репортаж Гліба П'яних із порожнього аеропорту "Шереметьєво"

Також там вказано список авіакомпаній, які продовжують здійснювати вильоти та прильоти до Москви. Це Belavia, "Авіакомпанія Вірменія", Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, MIAT Mongolian Airlines, "Аерофлот" (рейси в ЄАЕС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia.

Утім, напередодні з'явилася інформація про те, що рейси із Сербії затримуються. На пошту авіакомпанії Air Serbia вже втретє надійшла інформація про бомбу на борту. Тож пасажирів довелося вивести та перевірити салон літака. Вибухівки виявлено не було. У двох попередніх випадках повідомлення про бомби надійшло, коли літаки вже були у повітрі. Тож їх довелося повернути до Бєлграда.

Нагадаємо, санкції проти російської авіагалузі роблять літаки недоукомплектованими, а польоти небезпечними. Нові поставки, техобслуговування та страхування всіх бортів заборонені, вже здані в лізинг літаки за старими контрактами мають бути повернені лізингодавцю протягом місяця.

На тлі цих подій з авіакомпаній "Аерофлот" і "Перемога" звільнилися топменеджери. Ширилися чутки, що вони поїхали за кордон, але поки що підтверджено від'їзд лише заступника гендиректора компанії Андрія Панова. Він звільнився і написав прощальний допис у соцмережах.