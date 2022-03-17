Россияне спрятали в банках Швейцарии до 213 миллиардов долларов, - СМИ

По словам политика Маттеа Мейер, часть денег в банках страны принадлежат лояльным к Кремлю олигархам, с помощью которых "финансируют войну".

Россиянине хранят в банках Швейцарии до 213 миллиардов долларов и санкции в отношении РФ позволяют разоблачить эти активы. Об этом пишет Reuters.

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На офшорных счетах банков, по оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) денег российских клиентов.

Это указывает на то, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре офшорного обогащения, гораздо шире балансовых рисков, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

Для Швейцарии, которая отклоняла многие предыдущие запросы о прозрачности, освещение подобной информации является редкостью. Но это стало возможным благодаря поддержке властями антироссийских санкций, связанных с войной в Украине.

В свою очередь страна, которая долгое время держала нейтралитет, имеет антипутинские позиции во власти. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам и близким к главе Кремля Владимиру Путину людям.

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну", — сказала она, добавив, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".

Накануне сообщалось, что Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против 200 физических лиц и еще девяти структур.

Напомним, пассия Путина — спортсменка Алина Кабаева находится в Швейцарии. На всемирном сайте петиций change.org появился призыв к швейцарским властям проверить прозрачность потраченных ею денег и выдворить ее со страны.