Росіяни сховали в банках Швейцарії до 213 мільярдів доларів, — ЗМІ

За словами політика Маттеа Меєра, частина грошей у банках країни належать лояльним до Кремля олігархам, за допомогою яких "фінансують війну".

Росіяни зберігають у банках Швейцарії до 213 мільярдів доларів і санкції щодо РФ дозволяють викрити ці активи. Про це пише Reuters.

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На офшорних рахунках банків, за оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) грошей російських клієнтів.

Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян з банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші за балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість, висвітлення такої інформації є рідкістю. Але це стало можливим завдяки підтримці владою антиросійських санкцій, пов'язаних з війною в Україні.

У свою чергу, країна, яка тривалий час тримала нейтралітет, має антипутінські позиції у владі. Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам та близьким до глави Кремля Володимиру Путіну людям.

"Частина належить лояльним до Кремля олігархам. Гроші та їхня діяльність… допомагають фінансувати війну", — сказала вона, додавши, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".

Напередодні повідомлялося, що Швейцарія слідом за Європейським союзом запровадила санкції проти 200 фізичних осіб та ще дев'яти структур.

Нагадаємо, пасія Путіна — спортсменка Аліна Кабаєва перебуває у Швейцарії. На всесвітньому сайті петицій change.org з'явився заклик до швейцарської влади перевірити прозорість витрачених нею грошей та видворити її з країни.