"Поєднайте Аліну Єву Браун Кабаєву з її фюрером": Швейцарію закликають вигнати пасію Путіна з країни

Ініціатори петиції заявили, що перебування коханки Путіна в межах європейської держави є неприпустимим.

На всесвітньому сайті петицій change.org виник заклик до влади Швейцарії — депортувати з країни пасію глави Кремля Володимира Путіна, спортсменку й ексдепутатку Держдуми Аліну Кабаєву.

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Автори петиції наголошують, що вона підтримує війну в Україні та відома як фаворитка диктатора та воєнного злочинця Путіна.

"Шановна Швейцарська Конфедераціє, чому ви надаєте можливість перебування в країні учасникам путінського режиму? Будь ласка, поєднайте Аліну Єву Браун Кабаєву з її фюрером Володимиром Путіним", — ідеться в петиції.

Також владу Швейцарії просять перевірити прозорість коштів, витрачених Кабаєвою на нерухомість у країні.

У тексті звернення нагадують, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила нейтралітет, чого не зробила навіть щодо нацистської Німеччини, підтримавши антиросійські санкції.

Петиція вже зібрала понад 41 тисячу підписів.

[ + – ] скриншот петиції

Нагадаємо, коли Путін ховається в бункері на Алтаї, його пасія Аліна Кабаєва з дітьми перебуває у Швейцарії.

Кабаєва рідко з'являється на публіці — востаннє це було в серпні минулого року, коли вона включилася в ефір телеканалу, щоб прокоментувати скандал на Олімпіаді в Токіо.