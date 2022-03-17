Представился Шмыгалем: главе Минобороны Британии позвонил мошенник

Глава украинского правительства посоветовал британскому министру в следующий раз перед разговором просить сказать слово "паляниця".

Министру Обороны Великобритании Бену Уоллесу позвонил мошенник, который представился премьер-министром Украины. Пранкер задал ему несколько вопросов, но когда разговор показался подозрительным, то британский министр бросил трубку. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Он задал несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", — написал Уоллес.

Бен Уоллес заявил, что это отчаянная попытка россиян. Он добавил, что никакая российская дезинформация, искажения и грязные уловки не могут отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на сообщение Бена Уоллеса. Он посоветовал ему в следующий раз перед началом разговора попросить сказать кодовое слово "паляниця".

"Несмотря на любые попытки российской дезинформации мир видит, что правда за Украиной", — сказал Шмыгаль.

Напомним, 17 марта спикер Министра иностранных дел Мария Захарова назвала видео с обстрелами украинских городов фейками от НАТО. По ее словам, российские военные не наносят удар по мирным объектам, а все те, кто утверждает обратное — лгут.

Ранее, 16 марта Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы StarStreak. Он добавил, что Великобритания уже поставила около 4000 тысяч единиц противотанкового оружия.