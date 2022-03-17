Захарова назвала видео с обстрелами мирных городов натовскими фейками: в ОП отреагировали

Удар по Драмтеатру в Мариуполе в МИД РФ назвали специальным актом "неонацистов", которые принесли в жертву несогласных.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что многочисленные видеоролики с последствиями обстрелами российских войск сфабрикованы. Об этом сообщает Лента.

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По словам Захаровой, российские войска не бьют по мирным объектам, а все те, кто утверждает обратное — лгут. Вся ответственность за разрушения гражданской инфраструктуры лежит на украинских властях. А за смертью мирного населения стоят "националисты".

"Российские военные не бомбят города, это все знают, сколько бы НАТО не монтировали видеороликов", — заявила Захарова.

Вместе с тем спикер МИД также прокомментировала уничтожение Драмтеатра в Мариуполе. По ее мнению, "неонацисты" специально принесли в жертву мирных людей, так как у "неонацистов — это нормально". Приносить в жертву несогласных.

Реакция ОП на слова Захаровой

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Захарова поверит в правдивость роликов после того, как придется платить миллионы компенсации семьям погибших.

"Спикер российского МИД Захарова заявляет, что обстрелы украинских городов тяжелой артиллерией, авиацией, крылатыми ракетами – постановочные натовские фейки. Все просто: многомиллионные иски и компенсации семьям погибших, сроки за военные преступления – и Захарова поверит в правду", — заявил Подоляк.

Напомним, ВС РФ обстреляли Покровск ракетами из "Искандера-М". По данным мэрии Мариуполя, город уничтожен на 90%. Российские войска постоянно наносят удары по городу авиацией и артиллерией.