Захарова назвала відео з обстрілами мирних міст натівськими фейками: в ОП відреагували

Удар по Драмтеатру в Маріуполі в МЗС РФ назвали спеціальним актом "неонацистів", які принесли в жертву незгодних.

Спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що численні відеоролики з наслідками обстрілу російських військ сфабриковані. Про це повідомляє "Лента".

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За словами Захарової, російські війська не б'ють по мирних об'єктах, а всі ті, хто стверджує протилежне, — брешуть. Вся відповідальність за руйнування громадянської інфраструктури лежить на українській владі. А за смертю мирного населення стоять "націоналісти".

"Російські військові не бомбять міста, це всі знають, скільки б НАТО не монтували відеороликів", — заявила Захарова.

Водночас речниця МЗС також прокоментувала знищення Драмтеатру в Маріуполі. На її думку, "неонацисти" спеціально принесли в жертву мирних людей, оскільки в "неонацистів це нормально" — приносити в жертву незгодних.

Реакція ОП на слова Захарової

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Захарова повірить у правдивість роликів після того, як доведеться сплачувати мільйони компенсації сім'ям загиблих.

"Спікерка російського МЗС Захарова заявляє, що обстріл українських міст важкою артилерією, авіацією, крилатими ракетами — постановочні натівські фейки. Все просто: багатомільйонні позови та компенсації сім'ям загиблих, терміни за військові злочини — і Захарова повірить у правду", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, ЗС РФ обстріляли Покровськ ракетами з "Іскандера-М". За даними мерії Маріуполя, місто знищено на 90%. Російські війська постійно завдають ударів по місту авіацією та артилерією.