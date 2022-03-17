Представився Шмигалем: голові Міноборони Британії зателефонував шахрай

Глава українського уряду порадив британському міністру наступного разу перед розмовою просити сказати слово "паляниця".

Міністру Оборони Великобританії Бену Воллесу зателефонував шахрай, який представився прем'єр-міністром України. Пранкер поставив йому кілька запитань, але коли розмова здалася підозрілою, то британський міністр кинув слухавку. Про це він повідомив у Twitter.

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"Він поставив кілька оманливих питань, і коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", — написав Воллес.

Бен Воллес заявив, що це відчайдушна спроба росіян. Він додав, що жодна російська дезінформація, спотворення та брудні хитрощі не можуть відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на повідомлення Бена Воллеса. Він порадив йому наступного разу перед початком розмови попросити сказати кодове слово "паляниця".

"Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 17 березня спікер Міністра закордонних справ Марія Захарова назвала відео з обстрілами українських міст фейками від НАТО. За її словами, російські військові не завдають удару по мирних об'єктах, а всі ті, хто стверджує протилежне — брешуть.

Раніше, 16 березня Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Лондон передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси StarStreak. Він додав, що Британія вже надала близько 4000 тисяч одиниць протитанкової зброї.