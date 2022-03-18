На заправке в Техасе воры украли 3 700 литров топлива из подземных хранилищ (фото)

Злоумышленники парковались над люками резервуаров на АЗС и с помощью насосов откачивали топливо.

Семейная автозаправочная станция в Хьюстоне, штат Техас потеряла почти 5 000 долларов после того, как группа воров украла более 1 000 галлонов (3 700 литров) дизельного топлива. Злоумышленники использовали люк внутри автомобиля, чтобы добраться до подземного резервуара с топливом. Об этом сообщает американское издание USA Today.

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Менеджер заправочной станции Fuqua Express Джерри Тайил на юго-западе Хьюстона сообщил журналистам издания, что заметил утечку 360 галлонов (1360 литров) топлива. Он решил разобраться в чем дело, и когда на следующий день ситуация повторилась, заметил в камеры наблюдений, что на заправке над впускными отверстиями подземных резервуаров припарковались два мини-вэна.

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Менеджер также заметил, что из припаркованных машин никто не выходит, а сами авто стоят на заправке по 15 — 20 минут. Как оказалось за это время злоумышленники добрирались до крышки люка подземного хранилища и с помощью насоса выкачивали топливо из хранилищ. Чтобы никто не заметил кражу, злоумышленники обратно запирали люки, только на свои замки.

"У них внутри машины есть люк, это безумие. У них должен быть еще один человек внутри автомобиля, чтобы открыть наш топливный бак и вставить туда шланг. То, как они это сделали, было очень подло", — рассказал Тайил.

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В результате автозаправка понесла убытки на сумму от 5 000 до 6 000 долларов. Так как это семейный бизнес, сказал Тайил, это существенная потеря для их бизнеса.

Полицейское управление Хьюстона сообщило, что расследует инцидент и обнаружило два сообщения о подобных кражах топлива в этом районе за последние шесть месяцев. Как сообщает Daily Mail, одну группу воров, которая промышляла на семейной заправке в Хьюстоне удалось задержать.

Отметим, что цены на бензин в США неуклонно растут с момента вторжения российских войск в Украину 24 февраля. Средняя цена за галлон обычного бензина составила 4,325 доллара — это более чем на четверть выше, чем неделю назад.

Напомним, что персонал британских автозаправочных станций все чаще жалуется на растущее число угроз, агрессии и насилия со стороны автомобилистов, которые отказываются уплачивать покупку топлива. Некоторые водители заявляют, что они не могут заплатить по какой-то причине, при этом обещают вернуться позже, но не возвращаются.