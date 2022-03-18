На заправці в Техасі злодії вкрали 3 700 літрів палива з підземних сховищ (фото)

Зловмисники паркувалися над люками резервуарів на АЗС та за допомогою насосів відкачували паливо.

Сімейна автозаправна станція в Х'юстоні, штат Техас, втратила майже 5 000 доларів після того, як група крадіїв викрала понад 1 000 галонів (3 700 літрів) дизельного палива. Зловмисники використовували люк усередині автомобіля, щоб дістатися підземного резервуара з паливом. Про це повідомляє американське видання USA Today.

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Менеджер заправної станції Fuqua Express Джеррі Таїл на південному заході Х'юстона повідомив журналістам видання, що помітив витік 360 галонів (1360 літрів) палива. Він вирішив розібратися в чому справа, і коли наступного дня ситуація повторилася, зауважив через камери спостереження, що на заправці над впускними отворами підземних резервуарів припаркувалися два мінівени.

[ + – ] Два автомобілі припаркувалися над підземними сховищами палива у Х'юстоні

Менеджер також зауважив, що з припаркованих машин ніхто не виходить, а самі авто стоять на заправці по 15-20 хвилин. Як виявилося, за цей час зловмисники дісталися до кришки люка підземного сховища і насосом викачували паливо зі сховищ. Щоб ніхто не помітив крадіжку, зловмисники назад замикали люки лише на свої замки.

"У них усередині машини є люк, це безумство. В них має бути ще одна людина всередині автомобіля, щоб відкрити наш паливний бак і вставити туди шланг. Те, як вони це зробили, було дуже підло", — розповів Таїл.

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В результаті автозаправка зазнала збитків на суму від 5 000 до 6 000 доларів. Оскільки це сімейний бізнес, сказав Таїл, це суттєва втрата для їхнього бізнесу.

Поліцейське управління Х'юстона повідомило, що розслідує інцидент і виявило два повідомлення про подібні крадіжки палива в цьому районі за останні шість місяців. Як повідомляє Daily Mail, одну групу злодіїв, яка займалася сімейною заправкою в Х'юстоні, вдалося затримати.

Зазначимо, що ціни на бензин у США невпинно зростають з моменту вторгнення російських військ до України 24 лютого. Середня ціна за галон звичайного бензину склала 4,325 долара — це більш ніж на чверть вище, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, що персонал британських автозаправних станцій все частіше скаржиться на дедалі більшу кількість погроз, агресії та насильства з боку автомобілістів, які відмовляються сплачувати покупку палива. Деякі водії заявляють, що вони не можуть заплатити з якоїсь причини, обіцяють повернутися пізніше, але не повертаються.