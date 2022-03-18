На заправці в Техасі злодії вкрали 3 700 літрів палива з підземних сховищ (фото)
Зловмисники паркувалися над люками резервуарів на АЗС та за допомогою насосів відкачували паливо.
Сімейна автозаправна станція в Х'юстоні, штат Техас, втратила майже 5 000 доларів після того, як група крадіїв викрала понад 1 000 галонів (3 700 літрів) дизельного палива. Зловмисники використовували люк усередині автомобіля, щоб дістатися підземного резервуара з паливом. Про це повідомляє американське видання USA Today.
Менеджер заправної станції Fuqua Express Джеррі Таїл на південному заході Х'юстона повідомив журналістам видання, що помітив витік 360 галонів (1360 літрів) палива. Він вирішив розібратися в чому справа, і коли наступного дня ситуація повторилася, зауважив через камери спостереження, що на заправці над впускними отворами підземних резервуарів припаркувалися два мінівени.
Менеджер також зауважив, що з припаркованих машин ніхто не виходить, а самі авто стоять на заправці по 15-20 хвилин. Як виявилося, за цей час зловмисники дісталися до кришки люка підземного сховища і насосом викачували паливо зі сховищ. Щоб ніхто не помітив крадіжку, зловмисники назад замикали люки лише на свої замки.
"У них усередині машини є люк, це безумство. В них має бути ще одна людина всередині автомобіля, щоб відкрити наш паливний бак і вставити туди шланг. Те, як вони це зробили, було дуже підло", — розповів Таїл.
В результаті автозаправка зазнала збитків на суму від 5 000 до 6 000 доларів. Оскільки це сімейний бізнес, сказав Таїл, це суттєва втрата для їхнього бізнесу.
Поліцейське управління Х'юстона повідомило, що розслідує інцидент і виявило два повідомлення про подібні крадіжки палива в цьому районі за останні шість місяців. Як повідомляє Daily Mail, одну групу злодіїв, яка займалася сімейною заправкою в Х'юстоні, вдалося затримати.
Зазначимо, що ціни на бензин у США невпинно зростають з моменту вторгнення російських військ до України 24 лютого. Середня ціна за галон звичайного бензину склала 4,325 долара — це більш ніж на чверть вище, ніж тиждень тому.
Нагадаємо, що персонал британських автозаправних станцій все частіше скаржиться на дедалі більшу кількість погроз, агресії та насильства з боку автомобілістів, які відмовляються сплачувати покупку палива. Деякі водії заявляють, що вони не можуть заплатити з якоїсь причини, обіцяють повернутися пізніше, але не повертаються.