Крадіжки на заправках: англійці не хочуть платити понад $2 за літр бензину (фото)

Співробітники автозаправок у Великій Британії скаржаться на випадки погроз, агресії та насильства, що почастішали, з боку британських автомобілістів, які не хочуть платити за бензин.

Із запровадженням антиросійських санкцій у Великій Британії почастішали випадки крадіжки палива на автозаправних станціях. Персонал бензоколонок скаржиться на кількість погроз, агресії та насильства з боку британських автомобілістів, які їдуть з автозаправних станцій, не заплативши за паливо. Про це пише газета Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

[ + – ] Ціни на пальне на британських автозаправках

Щоб припинити випадки крадіжки, поліція вводить спеціальні заходи щодо скорочення злочинів на автозаправних станціях. Співробітники автозаправних станцій кажуть, що деякі водії заявляють, що вони не можуть заплатити з якоїсь причини, водночас обіцяють повернутися пізніше, але не повертаються.

Керівна директорка компанії Boss Клер Нікол сказала, що рекордні ціни на паливо заохочують злочинців не платити за паливо, і перші поліцейські звіти показують, що в останні тижні кількість злочинів на автозаправних станціях різко зросла.

Якщо порівнювати подібні інциденти з кінцем 2021 та початком 2022 років, то виявляється, що кількість зареєстрованих випадків несплати палива збільшилася на 215%.

Зростання цін на енергоносії у Великій Британії

Британські сім'ї протягом останніх двох тижнів зіткнулися з подорожчанням електроенергії та бензину. На своїх заправках вони побачили, що 10 березня ціна на бензин досягла рекордної позначки 1,61 фунта стерлінгів ($2,1) за літр. Так заправка стандартного сімейного автомобіля з 55-літровим баком зросла на 3 фунти менш ніж за тиждень.

[ + – ] Динаміка зростання цін на пальне у Великій Британії

Вартість дизельного палива зросла на 13 пенсів за тиждень і досягла 1,70 фунта ($2,22) за літр після того, як ціна за барель нафти марки Brent досягла £106 ($139) минулого понеділка. Зазначають, що це найвищий показник протягом останніх 14 років.

[ + – ] Динаміка зростання цін на нафту

Видання пише, що лейбористи закликали уряд боротися зі "спіралеподібною кризою вартості життя", оскільки новий аналіз парламентарів показав, що британські сім'ї через зростання щорічних витрат на бензин витрачають майже на 400 фунтів стерлінгів більше. Таких висновків у парламенті дійшли після того, як порахували, що в середньому сім'я використовує 1015 літрів палива на рік. І якщо в березні 2021 року британці витрачали на паливо 1 248 фунтів на рік, то за цінами березня 2022 року водії платитимуть у середньому 1 634 фунти стерлінгів на рік.

Нагадаємо, що 24 лютого ціна нафти підскочила понад 100 доларів за барель. Це найвищий показник із 2014 року. На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну спостерігають серйозні зміни на світових ринках енергоносіїв.

Євросоюз запланував поступову відмову від закупівель російської нафти, газу та вугілля для того, щоб знизити рівень залежності від енергоресурсів Росії. Країни ЄС зазнають значних труднощів через те, що частка імпорту російського газу становить 45%.