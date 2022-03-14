Воровство на заправках: англичане не хотят платить больше $2 за литр бензина (фото)

Сотрудники автозаправок в Великобритании жалуются на участившиеся случаи угроз, агрессии и насилия со стороны британских автомобилистов, которые не хотят платить за бензин.

С введением антироссийских санкций в Великобритании участились случаи воровства топлива на автозаправочных станциях. Персонал бензоколонок жалуются на растущее число угроз, агрессии и насилия со стороны британских автомобилистов, которые уезжают с автозаправочных станций, не заплатив за топливо. Об этом пишет газета Daily Mail.

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[ + – ] Цены на топливо на британских автозаправках

Чтобы пресечь участившиеся случаи воровства, полиция вводит специальные меры по сокращению преступлений на автозаправочных станциях. Сотрудники автозаправочных станций говорят, что некоторые водители заявляют, что они не могут заплатить по какой-то причине, при этом обещают вернуться позже, но не возвращаются.

Управляющий директор компании Boss Клэр Никол сказала, что рекордные цены на топливо делают стимулируют преступников не платить за топливо, и первые полицейские отчеты показывают, что в последние недели количество преступлений на автозаправочных станциях резко возросло.

Если сравнивать подобные инциденты с концом 2021 и началом 2022 годов, то оказывается, что количество зарегистрированных случаев неоплаты топлива увеличилось на 215%.

Рост цен на энергоносители в Великобритании

Британские семьи в течение последних двух недель столкнулись с подорожанием электроэнергии и бензина. На своих заправках они увидели, что 10 марта цена на бензин достигла рекордной отметки в 1,61 фунта стерлингов ($2,1) за литр. Таким образом заправка стандартного семейного автомобиля с 55-литровым баком выросла на 3 фунта менее чем за неделю.

[ + – ] Динамика роста цен на топливо в Великобритании

Стоимость дизельного топлива выросла на 13 пенсов за неделю и достигла 1,70 фунта ($2,22) за литр после того, как цена за баррель нефти марки Brent достигла £106 ($139) в прошлый понедельник. Отмечается, что это самый высокий показатель за последние 14 лет.

[ + – ] Динамика роста цен на нефть

Издание пишет, что лейбористы призвали правительство бороться со "спиралевидным кризисом стоимости жизни", поскольку новый анализ парламентариев показал, что британские семьи из-за роста ежегодных расходов на бензин тратят почти на 400 фунтов стерлингов больше. К таким выводам в парламенте пришли после того, как посчитали, что в среднем семья использует 1015 литров топлива в год. И если в марте 2021 года британцы тратили на топливо 1 248 фунтов в год, то по ценам марта 2022 водители будут платить в среднем 1 634 фунта стерлингов в год.

Напомним, что 24 февраля цена нефть подскочила выше 100 долларов за баррель. Это самый высокий показатель с 2014 года. На фоне полномасшатабного вторжения России в Украину наблюдаются серьезные зименения на мировых рынках энергоносителей.

Евросоюз запланировал постепенный отказ от закупок российской нефти, газа и угля с тем, чтобы снизить уровень зависимости от энергоресурсов России. Страны ЕС испытают значительные трудности в связи с тем, что доля импорта российского газа составляет 45%.