В случае затяжной войны с Украиной РФ будет угрожать Западу ядерным оружием, - разведка США

В разведке США подчеркнули невозможность дальнейшего изготовления в России высокоточного оружия, которое путинская армия активно использует сейчас.

От России стоит ожидать угроз ядерным оружием странам Запада, если Украина и дальше будет успешно сопротивляться военной агрессии. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, передает Bloomberg.

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Отмечается, что война в Украине сократит личный состав Вооруженных сил России , как и арсенал вооружения, а санкции ударят по экономике и изолируют страну от дипломатических отношений со многими государствами. При этом Россия не сможет "производить современные высокоточные боеприпасы".

"Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют обычные силы России, РФ, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", — сказал директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался по этому поводу, что применение оружия массового уничтожения находится "в пределах возможного".

Президент Украины Владимир Зеленский также комментировал угрозы главы Кремля Владимира Путина по применению ядерного оружия. В интервью западному изданию он сказал, что это блеф.