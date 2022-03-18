У разі затяжної війни з Україною РФ загрожуватиме Заходу ядерною зброєю, — розвідка США

У розвідці США наголосили на неможливості подальшого виготовлення в Росії високоточної зброї, яку путінська армія активно використовує зараз.

Від Росії варто очікувати погроз ядерною зброєю країнам Заходу, якщо Україна й надалі успішно чинитиме опір військовій агресії. Про це йдеться у доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє Bloomberg.

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Наголошується, що війна в Україні скоротить особовий склад Збройних сил Росії, як й арсенал озброєння, а санкції вдарять по економіці й ізолюють країну від дипломатичних відносин із багатьма державами. При цьому Росія не зможе "виготовляти сучасні високоточні боєприпаси".

"Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, РФ, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу та проєктувати силу на свою внутрішню і зовнішню аудиторію", — сказав директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився з цього приводу, що застосування зброї масового знищення знаходиться у межах можливого.

Президент України Володимир Зеленський також коментував погрози глави Кремля Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї. В інтерв'ю західному виданню він сказав, що це блеф.