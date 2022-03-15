"У межах можливого": Генсек ООН розповів про перспективи ядерної війни

За словами Антоніу Гутерреша, після того, як Росія привела в готовність свою ядерну зброю, загроза ядерної війни "знову стала реальністю".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш змінив свою риторику щодо перспектив світового ядерного конфлікту. В останні дні він називав застосування ядерної зброї "немислимим", тепер генсек каже, що застосування зброї масового знищення знаходиться "в межах можливого". Про це пише німецьке видання "Die Welt".

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За словами Гутерреша, той факт, що Росія привела в готовність свою зброю ядерного стримування, є подією, що лякає.

"Перспектива ядерного конфлікту, яка колись немислима, тепер знову стала реальністю", — заявив він 14 березня в Нью-Йорку.

У зв'язку з цим генсек як ніколи чітко виступив проти Росії як країни-агресора і заявив, що переважна більшість жертв серед цивільного населення і більшість зруйнованої цивільної інфраструктури були викликані діями збройних сил РФ.

У своєму Twitter Гутерреш закликав негайно припинити бойові дії на території України та розпочати серйозний переговорний процес між конфліктними сторонами.

"Україна горить і знищується на очах усього світу. Ця трагедія має припинитися", — заявив генсек.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони, що конфліктують, відкрити гуманітарний коридор до міст України, які потрапили в епіцентр бойових дій. За його словами, необхідно припинити вогонь для того, щоб мирне населення Маріуполя, Харкова та Сум змогли евакуюватися.

11 березня Управління ООН із прав людини повідомило, що за наявними даними війська РФ кілька разів застосовували касетні боєприпаси в населених пунктах України. В організації переконані, що невибіркове застосування такої зброї може бути прирівняне до військових злочинів.