"Прямую" трансляцию с Путиным резко прервали песней Газманова (видео)

В ходе выступления президент РФ цитировал Библию, а трансляцию прервали в моменте, когда он заговорил о совпадении дат "начала операции в Украине" и дня рождения российского военного. Его имя в эфир не попало.

На талеканалах России прервалось вещание главы Кремля Владимира Путина, когда он выступал на московском стадионе "Лужники", где 18 марта проходит концерт в честь восьмой годовщины аннексии Крыма, сообщает "Эхо Кавказа".

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Перед зрителями он заявил, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид" русских на Донбассе. Еще Путин процитировал Библию и рассказал о героизме солдат. Но вдруг телетрансляция выступления президента РФ по неизвестным причинам прервалась. Вместо нее на экране появился артист Олег Газманов с песней, также транслировались и выступления тех, кого уже показывали.

Примерно спустя 20 минут российско телевидение восстановило показ обращения Путина. Выяснилось, что после обрыва трансляции он говорил лишь около 20 секунд. После речи главы Кремля концерт завершился.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что трансляция прерывалась по причине технического сбоя.

На митинге-концерте присутствовали также представитель МИД Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, представители российского шоу-бизнеса и многие другие, поддерживающие риторику Кремля. .Людей на мероприятии насчитали примерно 200 тыс. человек.

[ + – ] выступление Путина

Фокус писал о том, что Путин боится покушения, в связи с чем никого к себе не подпускает и часто меняет охранников.

Напомним, по данным разведки США, Путин начнет угрожать странам Запада ядерным оружием в случае затяжной войны в Украине.