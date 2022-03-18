"Пряму" трансляцію з Путіним різко перервали піснею Газманова (відео)

У ході виступу президент РФ цитував Біблію, а трансляцію перервали в моменті, коли він заговорив про збіг дат "початку операції в Україні" та дня народження російського військового. Його ім'я в ефір не потрапило.

На телеканалах Росії перервалося мовлення глави Кремля Володимира Путіна, коли він виступав на московському стадіоні "Лужники", де 18 березня відбувається концерт на честь восьмої річниці анексії Криму, повідомляє "Эхо Кавказа".

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Перед глядачами він заявив, що головним мотивом так званої військової операції в Україні став "геноцид" росіян на Донеччині. Ще Путін процитував Біблію та розповів про героїзм солдатів. Але раптом телетрансляція виступу президента РФ із невідомих причин перервалася. Замість неї на екрані з'явився артист Олег Газманов із піснею, також транслювалися й виступи тих, кого вже показували.

Приблизно через 20 хвилин російське телебачення відновило показ звернення Путіна. З'ясувалося, що після урвища трансляції він говорив лише близько 20 секунд. Після промови глави Кремля концерт завершився.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що трансляція переривалася через технічний збій.

На мітингу-концерті були присутні також представниця МЗС Марія Захарова, мер Москви Сергій Собянін, представники російського шоу-бізнесу та багато інших, які підтримують риторику Кремля. Людей на заході нарахували приблизно 200 тис. осіб.

[ + – ] виступ Путіна

Фокус писав про те, що Путін боїться замаху, тому нікого до себе не підпускає та часто змінює охоронців.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Путін почне загрожувати країнам Заходу ядерною зброєю в разі затяжної війни в Україні.