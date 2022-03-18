По цене двух автомобилей: Путин появился на "Лужниках" в пуховике за 1,5 млн рублей (фото)

За эти деньги можно купить машины российского производства в минимальной комплектации.

На московском стадионе "Лужники", где 18 марта проходил митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине "возвращения" Россией Крыма и Севастополя, выступил президент РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что его речь была недолгой, а трансляция прервалась, пользователи Сети успели обратить внимание на одежду гаранта.

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Как пишет Юлия Колтак в своем телеграмм-канале KOLTAK, на нем был пуховик от итальянского бренда люксовой одежды Loro Pianа, цена которого в московском ЦУМе составляет 1 445 000 рублей.

[ + – ] Пуховик от Loro Pianа

Для сравнения: этих денег хватит на автомобиль LADA среднего класса, а если немного доложить денег, то можно купить и более хорошую модель народного транспортного средства россиян.

В своей речи Путин в очередной раз заявил, что Россия "спасла" Крым, "вытащив из унизительного состояния в составе Украины", отметил, что российские солдаты, вторгшиеся в соседнюю страну, "прикрывают друг друга", а такого единения народа "не было давно", и тому подобные нарративы. В какой-то момент трансляция оборвалась. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это произошло из-за технического сбоя на сервере. Когда трансляция возобновилась, Путин уже ушел со сцены.

Напомним, в последнее время циркулирует все больше слухов относительно того, что российский президент боится за свою жизнь. Поэтому он уже два года не появлялся в Кремле, а принимая посетителей, садит их на расстоянии не менее 10 метров от себя.

Пока Путин щеголяет в дорогой одежде, рядовые россияне уже начинают чувствовать первые результаты санкций, а в магазинах участились драки между покупателями за сахар и другие продукты.