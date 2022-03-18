За ціною двох автомобілів: Путін з'явився на "Лужниках" у пуховику за 1,5 млн рублів (фото)

На фоні безпрецедентних санкцій та різкого падіння добробуту росіян президент не відмовляється від імпортних речей ціною хорошої машини вітчизняного виробництва.

На московському стадіоні "Лужники", де 18 березня проходив мітинг-концерт, присвячений восьмій річниці "повернення" Росією Криму та Севастополя, виступив президент РФ Володимир Путін. Попри те, що його промова була недовгою, а трансляція перервалася, користувачі мережі встигли звернути увагу на одяг гаранта.

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Як пише Юлія Колтак у своєму телеграм-каналі KOLTAK, на ньому був пуховик від італійського бренду люксового одягу Loro Pian, ціна якого в московському ЦУМі становить 1 445 000 рублів.

[ + – ] Пуховик від Loro Pianа

Для порівняння: цих грошей вистачить на автомобіль LADA середнього класу, а якщо трохи докласти грошей, то можна купити й найкращу модель народного транспортного засобу росіян.

У своїй промові Путін вчергове заявив, що Росія "врятувала" Крим, "витягнувши з принизливого стану у складі України", зазначив, що російські солдати, які вторглися в сусідню країну, "прикривають одне одного", а такого єднання народу "не було давно", і тому подібні наративи. Якоїсь миті трансляція обірвалася. За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, це сталося через технічний збій на сервері. Коли трансляція поновилася, Путін уже пішов зі сцени.

Нагадаємо, останнім часом циркулює дедалі більше чуток щодо того, що російський президент боїться за своє життя. Тому він уже два роки не з'являвся у Кремлі, а приймаючи відвідувачів, садить їх на відстані щонайменше 10 метрів від себе.

Поки Путін хизується в дорогому одязі, рядові росіяни вже починають відчувати перші результати санкцій, а в магазинах почастішали бійки між покупцями за цукор та інші продукти.