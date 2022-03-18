Москва и Киев максимально сблизились по невступлению в НАТО, — Кремль (видео)

Представитель РФ Владимир Мединский считает, что сохраняются нюансы относительно гарантий безопасности для Украины в случае отказа от вступления в Альянс.

В пятницу, 18 марта, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что стороны максимально сблизились в обсуждении нейтрального статуса Украины и вопроса о невступлении в НАТО. Об этом сообщает РБК.

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По словам Мединского, сохраняются нюансы относительно гарантий безопасности для Украины "дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в НАТО".

"Демилитаризация"

Вопрос невступления Украины в НАТО — ключевой в переговорах. Мединский отметил, что по вопросу так называемой демилитаризации Украины стороны находятся "где-то на полпути".

"Дело в том, — объяснил он, — что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути".

"Денацификация"

Мединский отметил, что украинские коллеги считают, что в Украине нет никаких нацистских образований и это вообще не тема для современной Украины.

"Мне кажется, что они не обращают внимание на вещи, которые беспокоят весь мир", — заявил Мединский, отметив, что в Украине якобы работают нацистские военные формирования, с характерной символикой и идеологией, неонацистские и экстремистские организации.

По словам советника президента РФ, в Украине площади и улицы официально названы именами преступников, которые сражались против стран антигитлеровской коалиции.

Представитель РФ настаивает, что прежде чем обсуждать возможную встречу глав РФ и Украины, понадобится утвердить текст договора между странами.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, кремлевский лидер Владимир Путин не намерен заключать перемирие с Киевом. В ближайшие неделю-две этого точно не случится.