Еще неделю-две Путин не пойдет на переговоры, - советник главы МВД

В диалоге с российскими властями сторонам придется идти на компромиссы.

Глава Кремля Владимир Путин не настроен на заключение перемирия с Киевом. В ближайшие неделю-две этого точно не стот ожидать, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает "канал 24".

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"К сожалению, сейчас мы говорим о "переговорах о переговорах", а не о переговорах по каким-то конкретным и четким позициям", – заявил Денисенко.

Также он отметил, что Путин уже понимает свой проигрыш на информационном фронте, а в своем грядущем обращение к россиянам озвучит позицию "за мир", но продолжит нести бред про фашистов.

Путин недавно заявил, что начал "операцию в Украине" для защиты сувернитета России. По его словам, Запад пытается "отменить и расчленить РФ".

Отметим, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил: переговоры с Москвой относительно прекращения войны в Украине стали "более конструктивными".