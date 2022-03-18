Ще тиждень-два Путін не піде на переговори, — радник голови МВС

У діалозі з російською владою сторонам доведеться йти на компроміси.

Глава Кремля Володимир Путін не налаштований на укладання перемир'я з Києвом. У найближчі тиждень-два цього точно не варто очікувати, заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, передає "канал 24".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"На жаль, зараз ми говоримо про "переговори про переговори", а не про переговори щодо якихось конкретних і чітких позицій", – заявив Денисенко.

Також він зазначив, що Путін уже розуміє свій програш на інформаційному фронті, а у своєму майбутньому зверненні до росіян озвучить позицію "за мир", але продовжить нести марення про фашистів.

Путін нещодавно заявив, що розпочав "операцію в Україні" для захисту суверенітету Росії. За його словами, Захід намагається "скасувати й розчленувати РФ".

Зазначимо, що заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква заявив: переговори з Москвою щодо припинення війни в Україні стали "конструктивнішими".