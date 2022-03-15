Вторгнення в Україну: у Зеленського заявили про "конструктивніші" переговори з РФ

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, якщо раніше представники Росії ставили ультиматуми, то зараз Москва почала чути українську позицію.

Переговори між Україною та Росією щодо припинення війни в нашій країні стали "конструктивнішими", обговорюється майбутня угода. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, повідомляється на сторінці Верховної Ради України у Twitter.

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За словами дипломата, Москва почала чути українську позицію, чого не було під час попередніх раундів.

"У перших раундах орда не була готова почути нашу позицію, ставила ультиматуми: Україна має здатися, скласти зброю, що наш президент підпише капітуляцію. Зараз так, що орда говорить дещо іншим тоном", — зазначив Жовква.

Також він додав, що представники делегації України на переговорах "помірковано оптимістичні". Жовква вважає, що "великого прориву в цих переговорах буде досягнуто за участю глав держав".

Зазначимо, наразі триває четвертий раунд переговорів між воюючими країнами, який розпочався 14 березня.

Цього разу переговори відбуваються у відеоформаті, делегації не зустрічаються наживо. Попередній раунд переговорів проходив у Біловезькій пущі.

"Переговори продовжуються. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ з території країни...", написав сьогодні, 15 березня, у Twitter радник керівника Офісу президент, член української делегації Михайло Подоляк.

Позиція України на переговорах із країною-агресором залишається незмінною: це припинення вогню, негайне виведення російських військ з території України та надання нашій країні гарантій безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС офіційно запровадив четвертий пакет санкцій проти Росії через вторгнення до України. До списку потрапили олігарх Абрамович, гендиректор "Першого каналу" Ернст, а також компанії, включаючи "Газпром нафту", "Роснефть", "Камаз" та інші.