Москва та Київ максимально зблизилися щодо невступу до НАТО, — Кремль (відео)

Представник РФ Володимир Мединський вважає, що зберігаються нюанси щодо гарантій безпеки для України в разі відмови від вступу до Альянсу.

У п'ятницю, 18 березня, помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на переговорах з Україною, заявив, що сторони максимально наблизилися до обговорення нейтрального статусу України та питання про невступ до НАТО. Про це повідомляє РБК.

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За словами Мединського, зберігаються нюанси щодо гарантій безпеки для України "додатково до наявних у разі відмови від вступу до НАТО".

"Демілітаризація"

Питання невступу України до НАТО є ключовим у переговорах. Мединський зазначив, що з питання так званої демілітаризації України сторони "десь на півдорозі".

"Справа в тому, — пояснив він, — що я не уповноважений розкривати жодних деталей переговорів і не робитиму цього, ні конкретні цифри, ні аргументи сторін, що переговорюються, але в цій частині ми десь на півдорозі".

"Денацифікація"

Мединський зазначив, що українські колеги вважають, що в Україні немає жодних нацистських утворень і це взагалі не тема для сучасної України.

"Мені здається, що вони не звертають увагу на речі, які турбують увесь світ", — заявив Мединський, зазначивши, що в Україні нібито працюють нацистські військові формування, з характерною символікою та ідеологією, неонацистські та екстремістські організації.

За словами радника президента РФ, в Україні площі та вулиці офіційно названі іменами злочинців, які боролися проти країн антигітлерівської коаліції.

Представник РФ наполягає, що перш ніж обговорювати можливу зустріч глав РФ та України, потрібно затвердити текст договору між країнами.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами радника голови МВС Вадима Денисенка, кремлівський лідер Володимир Путін не має наміру укладати перемир'я з Києвом. У найближчі тиждень-два цього точно не станеться.