Минобороны РФ распространяет фейк о подготовке Украиной химических атак: что это может значить

В российском Минобороны заявили, что "украинские националисты" заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах и якобы планируют отравить жителей города.

Минобороны России обвиняет защитников Украины в подготовке к химическим атакам и терактам на территории нашей страны. Об этом сообщают российские СМИ.

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В частности, в Минобороны РФ заявили, что "украинские националисты" заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химическом заводе в Сумах и якобы планируют отравить жителей города в случае, если в него войдут военные России.

Также в ведомстве говорят, что представители Украины якобы завезли емкости с химическими веществами в здание школы в поселке Котлярово в Николаевской области, которые собираются подорвать при подходе российских военных.

Также в российском ведомстве сообщили о "планах" представителей "Азова" осуществить теракт против западных дипломатов.

"Сдавшийся офицер СБУ сообщил о планируемых нацбатальоном "Азов" терактах во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран. Провокация "Азова" во Львове направлена на давление на страны НАТО для введения над Украиной бесполетной зоны. Киев планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку ВС РФ", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отметим, недавно Служба безопасности Украины опровергла фейк от российского Минобороны, о том, что СБУ якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".

В украинской спецслужбе заявили, что "подобные заявления захватчиков – лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления".

Напомним, что ранее обеспокоенность в связи с потенциальным применением Россией химического оружия в Украине высказывали Великобритания и США.

"Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с его использованием", — заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.