Міноборони РФ поширює фейк про підготовку Україною хімічних атак: що це може означати

У російському Міноборони заявили, що "українські націоналісти" замінували сховища з аміаком та хлором на хімзаводі у Сумах і нібито планують отруїти жителів міста.

Міноборони Росії звинувачує захисників України у підготовці до хімічних атак та терактів на території нашої країни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зокрема, в Міноборони РФ заявили, що "українські націоналісти" замінували сховища з аміаком та хлором на хімічному заводі в Сумах і нібито планують отруїти жителів міста у разі, якщо до нього увійдуть військові Росії.

Також у відомстві кажуть, що представники України нібито завезли ємності з хімічними речовинами до будівлі школи у селищі Котлярове у Миколаївській області, які збираються підірвати за підходу російських військових.

Також у російському відомстві повідомили про "плани" представників "Азову" здійснити теракт проти західних дипломатів.

"Офіцер СБУ, що здався, повідомив про заплановані нацбатальйоном "Азов" теракти у Львові проти співробітників диппредставництв США та інших країн. Провокація "Азова" у Львові спрямована на тиск на країни НАТО для введення над Україною безпольотної зони. Київ планує представити напади на дипломатичні об'єкти США і західних країн як нібито "цілеспрямовану атаку ЗС РФ", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Зазначимо, нещодавно Служба безпеки України спростувала фейк від російського Міноборони про те, що СБУ нібито "за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних жителів".

В українській спецслужбі заявили, що "подібні заяви загарбників – лише спроба відвернути увагу від чергового воєнного злочину".

Нагадаємо, що раніше занепокоєння у зв'язку з потенційним застосуванням Росією хімічної зброї в Україні висловлювали Великобританія та США.

"Росія може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором з її використанням", — заявляла прессекретар Білого дому Джен Псакі.