В России развивается спекуляция на торговле предметами интимной женской гигиены

Новым видом "бизнеса" занимаются преимущественно мужчины.

В России после ухода с рынка ряда мировых брендов, в том числе и средств интимной гигиены, предприимчивые мужчины начали закупать пачками прокладки в магазинах и продавать их в Сети с наценкой в 2-3 раза. Об этом сообщает Medialeaks.

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После начала войны РФ против Украины за санкциями Запада с российского рынка стали выходить известные бренды. В их числе и крупные бренды средств женской гигиены.

Так что предприимчивые россияне решили заработать на продаже дефицитных товаров. Например, на известной российской торговой площадке "Авито", продавцы предлагают приобрести маленькую пачку из восьми прокладок за 290 рублей, а большую – за 500 рублей и выше.

Российские девушки, которые не могут найти предметы женской гигиены в магазинах или удивляются резко повышенным ценам, отвечают хитрым продавцам. "Вам не подошли?", — спрашивают женщины в комментариях товаров, которые выставляют в основном мужчины.

[ + – ] Женщинам не понравилась предприимчивая инициатива мужчин

Некоторые мужчины, которые поняли, что им пишут те же сообщения разъяренные женщины, начали переименовывать себя в женские имена. Однако девушек не обмануть.

[ + – ] Некоторые мужчины переименовываются в женские имена

Ранее Фокус писал о том, как предусмотрительные россияне после новости о закрытии McDonald's в РФ начали скупать бургеры известного бренда фастфуда и продавать в Сети за несколько тысяч рублей.

Напомним, в Россию запретили импорт предметов роскоши — яхты, черную икру, дорогие автомобили, мотоциклы и музыкальные инструменты.