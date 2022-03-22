У Росії розвивається спекуляція на торгівлі предметами інтимної жіночої гігієни
Здебільшого цим займаються чоловіки.
У Росії після виходу з ринку низки світових брендів, зокрема і засобів інтимної гігієни, підприємливі чоловіки почали закуповувати пачками прокладки в магазинах та продавати їх у мережі з націнкою у 2-3 рази. Про це повідомляє Medialeaks.
Після початку війни РФ проти України за санкціями Заходу з російського ринку почали виходити крупні та відомі бренди. Серед них і великі бренди засобів жіночої гігієни.
Тож підприємливі росіяни вирішили заробити на продажі дефіцитних товарів. Наприклад, на відомому російському торговому майданчику "Авіто", продавці пропонують придбати маленьку пачку з восьми прокладок за 290 рублів, а велику — за 500 рублів і вище.
Російські дівчата, які не можуть знайти предмети жіночої гігієни в магазинах або дивуються різко підвищеним цінам, відповідають хитрим продавцям. "Вам не підійшли?", — запитують жінки в коментарях товарів, які виставляють здебільшого чоловіки.
Деякі чоловіки, які зрозуміли, що їм пишуть ті самі повідомлення розлючені жінки, почали перейменовувати себе на жіночі імена. Проте дівчат не обманути.
Раніше Фокус писав про те, як завбачливі росіяни після новини про закриття McDonald's в РФ почали скуповувати бургери відомого бренду фастфуду та продавати в мережі за кілька тисяч рублів.
Нагадаємо, до Росії заборонили імпорт предметів розкоші — яхти, чорну ікру, дорогі авто, мотоцикли та музичні інструменти.