У Росії розвивається спекуляція на торгівлі предметами інтимної жіночої гігієни

Здебільшого цим займаються чоловіки.

У Росії після виходу з ринку низки світових брендів, зокрема і засобів інтимної гігієни, підприємливі чоловіки почали закуповувати пачками прокладки в магазинах та продавати їх у мережі з націнкою у 2-3 рази. Про це повідомляє Medialeaks.

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Після початку війни РФ проти України за санкціями Заходу з російського ринку почали виходити крупні та відомі бренди. Серед них і великі бренди засобів жіночої гігієни.

Тож підприємливі росіяни вирішили заробити на продажі дефіцитних товарів. Наприклад, на відомому російському торговому майданчику "Авіто", продавці пропонують придбати маленьку пачку з восьми прокладок за 290 рублів, а велику — за 500 рублів і вище.

Російські дівчата, які не можуть знайти предмети жіночої гігієни в магазинах або дивуються різко підвищеним цінам, відповідають хитрим продавцям. "Вам не підійшли?", — запитують жінки в коментарях товарів, які виставляють здебільшого чоловіки.

[ + – ] Жінкам не сподобалася підприємлива ініціатива чоловіків

Деякі чоловіки, які зрозуміли, що їм пишуть ті самі повідомлення розлючені жінки, почали перейменовувати себе на жіночі імена. Проте дівчат не обманути.

[ + – ] Деякі чоловіки перейменовуються в жіночі імена

Раніше Фокус писав про те, як завбачливі росіяни після новини про закриття McDonald's в РФ почали скуповувати бургери відомого бренду фастфуду та продавати в мережі за кілька тисяч рублів.

Нагадаємо, до Росії заборонили імпорт предметів розкоші — яхти, чорну ікру, дорогі авто, мотоцикли та музичні інструменти.