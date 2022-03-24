Квасьневский рассказал о самых больших страхах Путина

Российский президент боится только русского майдана и своего окружения

Экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью Фокусу рассказал, о личном знакомстве с Путиным и поделился мнением, чего тот может бояться.

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"Я думаю он боится всего двух вещей. Первое — того, как будет дальше реагировать улица. Русский майдан — это его страшный сон, вспомните, как он боялся украинского майдана, затем белорусского. Второе — своего окружения, потому что это история той же царской России, того же СССР: когда были атаки на лидеров. Вспомнить даже, как окружение Сталина выжидало несколько дней, пока он умрет и наступит новая эпоха. Путин хорошо знает историю, поэтому так себя ведет. Длинные столы, дистанция — это его страх окружения, недоверие" — сказал Квасьневский.

Больше о страхах Путина читайте в материале Фокуса Александр Квасьневский: "Страшный сон Путина — это русский майдан и независимая Украина".