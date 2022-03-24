Квасневський розповів про найбільші страхи Путіна

Російський президент боїться лише російського майдану та свого оточення.

Експрезидент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю Фокусу розповів про особисте знайомство з Путіним і поділився думкою, чого той може боятися.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я думаю, він боїться всього двох речей. Перше — того, як далі реагуватиме вулиця. Російський майдан — це його страшний сон, згадайте, як він боявся українського майдану, потім білоруського. Друге — свого оточення, бо це історія тієї ж царської Росії, того ж СРСР: коли були атаки на лідерів... Згадати навіть, як оточення Сталіна вичікувало кілька днів, поки він помре і настане нова епоха. Путін добре знає історію, тому так поводиться. Довгі столи, дистанція — це його страх оточення, недовіра" — сказав Квасневський.

Більше про страхи Путіна читайте в матеріалі Фокуса Олександр Квасневський: "Страшний сон Путіна – це російський майдан та незалежна Україна".