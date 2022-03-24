Путин провоцирует НАТО, но решение про закрытое небо может быть принято — Квасьневский

Экс-президент Польши считает, что может быть момент, когда лидерам стран НАТО придется принимать радикальное решение про закрытое небо над Украиной.

​​Бывший президент Польши Александр Квасьневский (1995—2005 гг.) в интервью Фокусу рассказал о военной поддержке Украине со стороны НАТО и о сроках, когда может быть принято решение закрыть небо над Украиной.

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"Военная помощь есть и будет продолжаться. Но вы же понимаете, если бы НАТО перешло красную линию и дало бы Путину такой аргумент, что это спецоперация не против "неонацистов", то это уже война с НАТО — а тогда начинается уже большой риск. И я понимаю политиков, которые говорят, что война России с НАТО — это третья мировая война", — сказал Квасьневский.

По его словам, учитывая психическое состояние Путина может начаться ядерная война, поэтому пока что этот осторожный подход оправдан. При этом бывший президент Польши не исключил, что если не удастся договориться о том, чтобы Россия перестала бомбить города, если дипломатия зайдет в тупик, то и НАТО может изменить некоторые пункты своей политики — к примеру, решение про закрытое небо.

"Никто не знает, когда НАТО может закрыть небо. Но то, что русские нанесли ракетный удар в 20 км от границы страны НАТО — уже аргумент. Может быть, Путин это делает специально, провоцирует. Я сейчас не при власти, и не принимаю никаких решений, но думаю, что может быть момент, когда лидерам стран НАТО придется принимать радикальное решение. Я думаю, аналитики сейчас готовят своим лидерам документы, что Путин еще может сделать — чтобы лучше его понимать. Думаю, что если будет такая информация, что он готов начать войну против какой-то страны НАТО, то они должны быть к этому готовы". — считает Квасьневский.

Больше о возможных шагах НАТО в отношении РФ читайте в материале Фокуса Александр Квасьневский: "Страшный сон Путина — это русский майдан и независимая Украина".