Путін провокує НАТО, але рішення про закрите небо може бути ухвалено — Квасневський

Експрезидент Польщі вважає, що можливий момент, коли лідерам країн НАТО доведеться приймати радикальне рішення про закрите небо над Україною.

Колишній президент Польщі Олександр Квасневський (1995—2005 рр.) в інтерв'ю Фокусу розповів про військову підтримку Україні з боку НАТО та про терміни, коли може бути ухвалено рішення закрити небо над Україною.

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"Військова допомога є і буде. Але ж ви розумієте, якби НАТО перейшло червону лінію і дало б Путіну такий аргумент, що це спецоперація не проти "неонацистів", то це вже війна з НАТО — тоді починається вже великий ризик. І я розумію політиків, які кажуть, що війна Росії з НАТО – це третя світова війна”, – сказав Квасневський.

За його словами, враховуючи психічний стан Путіна, може початися ядерна війна, тому поки що цей обережний підхід виправданий. При цьому колишній президент Польщі не виключив, що якщо не вдасться домовитися про те, щоб Росія перестала бомбити міста, якщо дипломатія зайде в глухий кут, то й НАТО може змінити деякі пункти своєї політики — наприклад, рішення про закрите небо.

"Ніхто не знає, коли НАТО може закрити небо. Але те, що росіяни завдали ракетного удару за 20 км від кордону країни НАТО — уже аргумент. Можливо, Путін це робить спеціально, провокує. Я зараз не при владі і не приймаю жодних рішень, я думаю, що аналітики зараз готують своїм лідерам документи, що Путін ще може зробити — щоб краще його розуміти. Якщо він готовий розпочати війну проти якоїсь країни НАТО, то вони мають бути готові до цього", — вважає Квасневський.

Більше про можливі кроки НАТО щодо РФ читайте в матеріалі Фокуса Олександр Квасневський: "Страшний сон Путіна – це російський майдан та незалежна Україна".