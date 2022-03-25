Продовольственный кризис: Байден озвучил последствия войны в "мировой житнице" Украине

Российско-украинская война привела к росту цен на продовольствие и нехватке зерновых в некоторых регионах мира, поскольку на долю обеих стран приходится 25% мирового экспорта пшеницы и 16% кукурузы.

Президент США Джо Байден во время встречи с лидерами НАТО, Европейского Союза и Большой семерки 24 марта заявил, что из-за военного вторжения России в Украину во всем мире реально может возникнуть дефицит продовольствия, поскольку обе страны были "житницами Европы". Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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"Мы находимся в процессе проработки с нашими европейскими друзьями вопроса о том, что нужно сделать, чтобы помочь облегчить проблемы, связанные с нехваткой продовольствия. Мы также говорили о значительных крупных инвестициях США, в том числе для обеспечения потребностей в гуманитарной помощи", — заявил Байден.

Чтобы предотвратить вполне ожидаемый продовольственный кризис в мировом масштабе, США в рамках инициативы "Накормить будущее" намерены выделить 11 млрд долларов в течение следующих пяти лет для борьбы с угрозами продовольственной безопасности тем странам, которые наиболее уязвимы к росту цен на продовольствие и удобрения.

Неутешительные прогнозы дает и Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН (IFAD), который заявил, что война в Украине уже привела к росту цен на продовольствие и нехватке основных культур в некоторых регионах Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Это вызвано тем, что на долю воюющих стран приходится 25% мирового экспорта пшеницы и 16% кукурузы. Кроме того Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков удобрений, цены на которые уже резко выросли в прошлом году, что способствовало 30% росту мировых цен на продовольствие.

В свою очередь для предупреждения кризиса Европейский Союз в 23 марта предложил пакет помощи в размере 549 млн долларов, чтобы помочь производителям продовольствия в 27 странах блока преодолеть экономические последствия войны в Украине.

Хотя на сегодня ЕС не сталкивается с непосредственной нехваткой продовольствия, регион является чистым импортером определенных товаров, включая кормовые культуры из Украины. А европейские фермеры сильно зависят от российских удобрений для выращивания своих культур.

Ранее Фокус писал о ситуации в агропромышленном комплексе Украины в связи с военными действиями в стране. Агрессия России уничтожает потенциал Украины, как одного из ведущих мировых поставщиков агропродукции, поскольку у многих аграриев не будет возможности вовремя начать посевную.