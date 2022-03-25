Продовольча криза: Байден озвучив наслідки війни у "світовій житниці" Україні

Російсько-українська війна призвела до зростання цін на продовольство та нестачу зернових у деяких регіонах світу, оскільки на частку обох країн припадає 25% світового експорту пшениці та 16% кукурудзи.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з лідерами НАТО, Європейського Союзу та Великої сімки 24 березня заявив, що через воєнне вторгнення Росії в Україну в усьому світі реально може виникнути дефіцит продовольства, оскільки обидві країни були "житницями Європи". Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

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"Ми знаходимося в процесі опрацювання з нашими європейськими друзями питання про те, що потрібно зробити, щоб допомогти полегшити проблеми, пов'язані з нестачею продовольства. Ми також говорили про значні великі інвестиції США, зокрема для забезпечення потреб у гуманітарній допомозі", — заявив Байден.

Щоб запобігти очікуваній продовольчій кризі у світовому масштабі, США в межах ініціативи "Нагодувати майбутнє" мають намір виділити 11 млрд доларів протягом наступних п'яти років для боротьби із загрозами продовольчої безпеки тим країнам, які найбільш вразливі до зростання цін на продовольство та добрива.

Невтішні прогнози дає і Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку ООН (IFAD), який заявив, що війна в Україні вже призвела до зростання цін на продовольство та нестачу основних культур у деяких регіонах Центральної Азії, Близького Сходу та Північної Африки.

Це викликано тим, що на частку країн, що воюють, припадає 25% світового експорту пшениці та 16% кукурудзи. Крім того, Росія є одним із найбільших у світі постачальників добрив, ціни на які вже різко зросли минулого року, що сприяло 30% зростанню світових цін на продовольство.

Водночас для попередження кризи Європейський Союз у 23 березня запропонував пакет допомоги у розмірі 549 млн доларів, щоб допомогти виробникам продовольства у 27 країнах блоку подолати економічні наслідки війни в Україні.

Хоча на сьогодні ЄС не стикається з безпосередньою нестачею продовольства, регіон є чистим імпортером певних товарів, враховуючи кормові культури з України. А європейські селяни дуже залежать від російських добрив для вирощування власних культур.

Раніше Фокус писав про ситуацію в агропромисловому комплексі України у зв'язку з воєнними діями в країні. Агресія Росії знищує потенціал України як одного з провідних світових постачальників агропродукції, оскільки в багатьох аграріїв не буде можливості вчасно розпочати посівну.