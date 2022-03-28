Пропагандиста Соловьева заметили в санатории под Москвой в "ношенном" халате за 1300 евро

После ареста вилл в Италии на озеро Комо Соловьеву пришлось сменить солнечную заграницу на родные края.

Один из самых известных российских пропагандистов Владимир Соловьев был замечен, вероятнее всего, с семьей, в одном из подмосковных пансионатов, сообщают ряд телеграмм-каналов.

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На опубликованных видео он выглядит не то расстроенным, не то сосредоточенным и с кем-то говорит по телефону, расхаживая по заснеженной территории пансионата в одежде, которая напоминает что-то среднее между халатом и длинным ватником.

Однако сетевые расследователи очень быстро выяснили, что на самом деле на Соловьеве – не заношенный халат, а брендовая вещь. Это – шерстяное пальто-кимоно от китайского дизайнера Ziggy Chen, стоимость которого сейчас – 1330 евро со скидкой. Ранее он стоил 1900 евро.

[ + – ] Кимоно от китайского дизайнера Ziggy Chen Фото: https://essapmi.com

Фото: Ateo Breaking

Расстроенность одного из главных рупоров Кремля в Сети объяснили тем, что из-за санкций он потерял доступ к роскошной недвижимости в Италии, где сейчас +19, и теперь вынужден проводить время в родной стране, что не особо его радует.

Напомним, в начале марта сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Они оба попали в санкционные списки ЕС из-за вторжения российских войск в Украину.

После того, как оказался под санкциями, журналист признал провал "спецоперации".

"При этом все равно мы считаемся исчадием ада. Очевидно, что нас будут ненавидеть. Запад ненавидеть будет долго. А войну не выиграть или не завершить эту операцию с заявленными целями мы просто не сможем, потому что в конечном итоге это приведет к гибели России", – заявил он.

Однако позже это не помешало ему угрожать Европе тем, что Украина – это только промежуточный этап перед Европой.