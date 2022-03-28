Пропагандиста Соловйова помітили в санаторії під Москвою в "ношеному" халаті за 1300 євро

Після арешту вілл в Італії на озері Комо Соловйову довелося змінити сонячне зарубіжжя на рідні краї.

Один з найвідоміших російських пропагандистів Володимир Соловйов був помічений, найімовірніше, із сім'єю, в одному з підмосковних пансіонатів, повідомляє низка телеграм-каналів.

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На опублікованих відео він виглядає чи то засмученим, чи то зосередженим і з кимось розмовляє по телефону, ходячи по засніженій території пансіонату в одязі, який нагадує щось середнє між халатом і довгим ватником.

Проте мережеві розслідувачі дуже швидко з'ясували, що насправді на Соловйові не заношений халат, а брендова річ. Це – вовняне пальто-кімоно від китайського дизайнера Ziggy Chen, вартість якого наразі – 1330 євро зі знижкою. Раніше воно коштувало 1900 євро.

[ + – ] Кімоно від китайського дизайнера Ziggy Chen Фото: https://essapmi.com

Фото: Ateo Breaking

Засмученість одного з головних рупорів Кремля в мережі пояснили тим, що через санкції він втратив доступ до розкішної нерухомості в Італії, де зараз +19, і тепер змушений проводити час у рідній країні, що не дуже його тішить.

Нагадаємо, на початку березня співробітники італійської Фінансової гвардії Італії заарештували нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова та телеведучого Володимира Соловйова. Вони обоє потрапили до списків санкцій ЄС через вторгнення російських військ в Україну.

Після того, як опинився під санкціями, журналіст визнав провал "спецоперації".

"При цьому все одно нас вважатимуть кодлом пекла. Очевидно, що нас ненавидітимуть. Захід ненавидітиме довго. А війну не виграти або не завершити цю операцію із заявленими цілями ми просто не зможемо, тому що зрештою це призведе до загибелі Росії", — заявив він.

Однак, пізніше це не завадило йому загрожувати Європі тим, що Україна – це лише проміжний етап перед Європою.