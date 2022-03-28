В России осудили девушку, бросившую "коктейль Молотова" на антивоенном митинге (видео)

Как удалось выяснить журналистам, 22-летняя москвичка Анастасия Левашина была признана судом виновной в применении насилия по отношению к представителю власти.

Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам лишения свободы 22-летнюю жительницу российской столицы Анастасию Левашину. Она якобы бросила "коктейль молотова" в полицейских на антивоенном митинге. Об этом сообщает российское издание "Business FM" со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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"Отбывать срок она будет в колонии общего режима", — сказала спикер суда Ксения Розина.

Девушка была признана виновной за применение насилия не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти — ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса России.

Что этому предшествовало?

24 февраля Анастасия Левашина участвовала в несанкционированном митинге против российского вторжения в Украину, который проходил в центре Москвы. На видео видно, что девушка бросает бутылку с "коктейлем молотова" в неизвестном направлении, которая приземлилась возле тротуара и не разбилась. Левашину сразу же задержали, после чего она записала видео, в котором заявила, что признает свою вину и попросила прощения у силовиков. 25 февраля Тверской районный суд Москвы арестовал девушку на два месяца. Прокурор просил для нее 5 лет лишения свободы.

Напомним, 22 марта против российского журналиста Александра Невзорова возбудили дело по новой статье о "фейках". В Следственном комитете РФ утверждают, что журналист опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле военными России мариупольского роддома. Невзорову грозит штраф в размере 700 тыс. рублей или лишение свободы до 15 лет.

Ранее, 15 марта суд в Москве обязал заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей бывшего редактора "Первого" канала Марину Овсянникову за совершение административного нарушения. Она выбежала с антивоенным плакатом во время прямого эфира программы "Время".