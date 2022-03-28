У Росії засудили дівчину, яка кинула "коктейль Молотова" на антивоєнному мітингу (відео)

Як вдалося з'ясувати журналістам, 22-річну москвичку Анастасію Левашину суд визнав винною в застосуванні насильства проти представника влади.

Тверський суд Москви засудив до 2 років позбавлення волі 22-річну мешканку російської столиці Анастасію Левашину. Вона нібито кинула "коктейль молотова" в поліцейських на антивоєнному мітингу. Про це повідомляє російське видання "Business FM" із посиланням на прессекретаря суду.

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"Відбуватиме термін вона в колонії загального режиму", — сказала речниця суду Ксенія Розіна.

Дівчину визнали винною за застосування насильства, безпечного для життя або здоров'я, проти представників влади — ч. 1 ст. 318 Кримінального кодексу Росії.

Що цьому передувало?

24 лютого Анастасія Левашина брала участь у несанкціонованому мітингу проти російського вторгнення в Україну, який проходив у центрі Москви. На відео видно, що дівчина кидає пляшку з "коктейлем молотова" в невідомому напрямку, що приземлилася біля тротуару та не розбилася. Левашину одразу ж затримали, після чого вона записала відео, в якому заявила, що визнає свою провину, та попросила вибачення в силовиків. 25 лютого Тверський районний суд Москви заарештував дівчину на два місяці. Прокурор просив для неї 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, 22 березня проти російського журналіста Олександра Невзорова порушили справу за новою статтею про "фейки". У Слідчому комітеті РФ стверджують, що журналіст опублікував "відомо неправдиву" інформацію про обстріл військовими Росії маріупольського пологового будинку. Невзорову загрожує штраф у розмірі 700 тис. рублів або позбавлення волі до 15 років.

Раніше, 15 березня суд у Москві зобов'язав заплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів колишнього редактора "Першого" каналу Марину Овсяннікову за вчинення адміністративного порушення. Вона вибігла з антивоєнним плакатом під час прямого ефіру програми "Час".