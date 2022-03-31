В Казахстане стартовал конкурс красоты "Овца-2022"

Конкурс пройдет впервые. Призовой фонд мероприятия, финал которого состоится в июле, не разглашается.

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В Алматинской области Казахстана впервые начался конкурс красоты, на котором за корону самой привлекательной будут бороться не девушки, а овцы, передает казахское издание Tengrinews.kz. Название конкурса соответствующее – "Овца-2022".

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Объявление о конкурсе размещено на страницах газеты "Вечерний Талдыкорган", там же обнародован и список членов жюри из числа именитых животноводов Алматинской области.

Участие в конкурсе могут принять все желающие фермеры, проживающие в регионе. Для этого каждому из них необходимо сделать обязательной взнос в размере 10 тысяч тенге (635 грн). Связаться с организаторами конкурса желающие могут в соцсетях.

Каков общий призовой фонд конкурса – не уточняется. Финал пройдет в июле.

Казахстан – далеко не единственная страна, где организовали конкурс красоты среди животных. Например, в Саудовской Аравии ежегодно выбирают самого красивого верблюда. И участвовать в подобном мероприятии съезжаются тысячи владельцев "кораблей пустыни". В прошлом году участникам даже вынесли предупреждение, запретив колоть верблюдам ботокс, чтобы сделать их еще красивее. Более того, около 40 животных к конкурсу не допустили из-за того, что их хозяева переусердствовали с уколами и гормонами.