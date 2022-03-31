У Казахстані стартував конкурс краси "Вівця-2022"

Конкурс відбудеться вперше. Призовий фонд заходу, фінал якого відбудеться в липні, не розголошується.

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В Алматинській області Казахстану вперше розпочався конкурс краси, на якому за корону найпривабливішої боротимуться не дівчата, а вівці, повідомляє казахське видання Tengrinews.kz. Назва конкурсу відповідна – "Вівця-2022".

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Оголошення про конкурс розміщено на сторінках газети "Вечірній Талдикорган", там же оприлюднено список членів журі з числа іменитих тваринників Алматинської області.

Участь у конкурсі можуть взяти всі охочі фермери, які проживають у регіоні. Для цього кожному з них необхідно зробити обов'язковим внесок у розмірі 10 тисяч тенге (635 грн). Зв'язатися з організаторами конкурсу охочі можуть у соцмережах.

Який загальний призовий фонд конкурсу, не уточнюється. Фінал відбудеться в липні.

Казахстан — далеко не єдина країна, де організували конкурс краси серед тварин. Наприклад, у Саудівській Аравії щороку обирають найкрасивішого верблюда. І брати участь у подібному заході з'їжджаються тисячі власників "кораблів пустелі". Минулого року учасникам навіть винесли попередження, заборонивши колоти верблюдам ботокс, щоб зробити їх ще красивішими. Крім того, близько 40 тварин до конкурсу не допустили через те, що їхні господарі перестаралися з уколами та гормонами.