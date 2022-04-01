ЕС будет накапливать снаряжение и препараты на случай ядерного или химического ЧП, — Reuters

Решение Евросоюза было одобрено на фоне опасений еврочиновников о том, что Россия может пойти на эскалацию войны в Украине.

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Европейский Союз начнет процедуру по накоплению оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты на случай химического, биологического или ядерного инцидентов. Об этом пишет агентство Reuters.

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Такое решение было одобрено на фоне опасений относительно эскалации полномасштабного конфликта в Украине.

Увеличение запасов защитного снаряжения и медикаментов продлится несколько недель-месяцев, а сама процедура призвана для расширения резервов, которые будут доступны для населения ЕС и стран-партнеров, включая наше государство.

"Поставки также будут включать оборудование для дезактивации, перчатки, маски и другие материалы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты (CBRN). Европейская комиссия отказалась от комментариев", — говорится в публикации Reuters.

Осведомленные источники также не смогли уточнить в комментарии журналистам, о закупке каких именно препаратов идет речь.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Антонино Ди Каро, в свою очередь, в общении с Reuters напомнил, что Россия является единственной страной, которая владеет вирусом оспы, однако это не означает, что россияне будут его применять в ходе полномасштабного вооруженного конфликта. Ди Каро также заявил, что использование вирусов и бактерий несет огромный риск и для страны-агрессора.

Напомним, 15 марта военная разведка Великобритании предупреждала, что Россия может применить биологическое оружие в Украине. По данным ведомства, спецоперация Кремля может быть осуществлена под "ложным флагом" с целью дискредитации ВСУ.

США также предупреждали о возможном применении биологического оружия в Украине. Как считают в Белом доме, операцией под "ложным флагом" оккупанты могут оправдать свое полномасштабное вторжение в соседнюю страну.