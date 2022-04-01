ЄС накопичуватиме спорядження та препарати на випадок ядерної або хімічної НП, — Reuters

Рішення Євросоюзу було схвалене на тлі побоювань єврочиновників, що Росія може піти на ескалацію війни в Україні.

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Європейський Союз розпочне процедуру накопичення обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту на випадок хімічного, біологічного або ядерного інцидентів. Про це пише агентство Reuters.

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Таке рішення схвалили на тлі побоювань щодо ескалації повномасштабного конфлікту в Україні.

Збільшення запасів захисного спорядження та медикаментів триватиме кілька тижнів-місяців, а сама процедура покликана для розширення резервів, які будуть доступні для населення ЄС та країн-партнерів, включаючи нашу державу.

"Постачання також включатимуть обладнання для дезактивації, рукавички, маски та інші матеріали для хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту (CBRN). Європейська комісія відмовилася від коментарів", — йдеться у публікації Reuters.

Поінформовані джерела також не змогли уточнити у коментарі журналістам, про закупівлю яких саме препаратів йдеться.

Експерт із інфекційних захворювань Антоніно Ді Каро, зі свого боку, у спілкуванні з Reuters нагадав, що Росія є єдиною країною, яка володіє вірусом віспи, однак це не означає, що росіяни застосовуватимуть його у процесі повномасштабного збройного конфлікту. Ді Каро також заявив, що використання вірусів та бактерій несе величезний ризик і для країни-агресора.

Нагадаємо, 15 березня військова розвідка Великобританії попереджала, що Росія може застосувати біологічну зброю в Україні. За даними відомства, спецоперація Кремля може бути здійснена під "хибним прапором" з метою дискредитації ЗСУ.

США також попереджали про можливе застосування біологічної зброї в Україні. Як вважають у Білому домі, операцією під "хибним прапором" окупанти можуть виправдати своє повномасштабне вторгнення до сусідньої країни.