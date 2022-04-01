ЄС накопичуватиме спорядження та препарати на випадок ядерної або хімічної НП, — Reuters
Рішення Євросоюзу було схвалене на тлі побоювань єврочиновників, що Росія може піти на ескалацію війни в Україні.
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Європейський Союз розпочне процедуру накопичення обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту на випадок хімічного, біологічного або ядерного інцидентів. Про це пише агентство Reuters.
Таке рішення схвалили на тлі побоювань щодо ескалації повномасштабного конфлікту в Україні.
Збільшення запасів захисного спорядження та медикаментів триватиме кілька тижнів-місяців, а сама процедура покликана для розширення резервів, які будуть доступні для населення ЄС та країн-партнерів, включаючи нашу державу.
"Постачання також включатимуть обладнання для дезактивації, рукавички, маски та інші матеріали для хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту (CBRN). Європейська комісія відмовилася від коментарів", — йдеться у публікації Reuters.
Поінформовані джерела також не змогли уточнити у коментарі журналістам, про закупівлю яких саме препаратів йдеться.
Експерт із інфекційних захворювань Антоніно Ді Каро, зі свого боку, у спілкуванні з Reuters нагадав, що Росія є єдиною країною, яка володіє вірусом віспи, однак це не означає, що росіяни застосовуватимуть його у процесі повномасштабного збройного конфлікту. Ді Каро також заявив, що використання вірусів та бактерій несе величезний ризик і для країни-агресора.
Нагадаємо, 15 березня військова розвідка Великобританії попереджала, що Росія може застосувати біологічну зброю в Україні. За даними відомства, спецоперація Кремля може бути здійснена під "хибним прапором" з метою дискредитації ЗСУ.
США також попереджали про можливе застосування біологічної зброї в Україні. Як вважають у Білому домі, операцією під "хибним прапором" окупанти можуть виправдати своє повномасштабне вторгнення до сусідньої країни.