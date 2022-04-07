Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина, — СМИ

Инцидент произошел, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировал журналистам санкции, введенные против Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

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Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков на брифинге высказался о санкциях, которые США ввели в отношении дочерей Владимира Путина, чем официально признал, что Мария Воронцова и Екатерина Тихонова — дочки российского лидера. Об этом сообщает "Медиазона".

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"В любом случае продолжающаяся линия на применение каких-либо рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя, — объяснил Песков. — Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке".

6 апреля Министерство финансов США внесло эндокринолога Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в санкционный список. ЕС также рассматривает возможность применения санкций к близкому кругу российского президента.

Путин не подтверждает, и вместе с тем не отрицает, что упомянутые лица — его дочери.

Впервые Тихонову назвали дочерью Путина в 2015 году, а спустя год журналисты написали, что Мария Воронцова — также дочь Путина.

Ранее Фокус сообщал, что жители Швейцарии требуют депортировать за пределы страны предполагаемую пассию Владимира Путина — Алину Кабаеву. Петицию на сайте change.org подписало больше 68 тыс. человек. Авторы инициативы задают вопрос: "Швейцария, зачем вы приютили пособников путинского режима?!".