Кремль уперше визнав Воронцову та Тихонову доньками Путіна, — ЗМІ

Інцидент стався, коли прессекретар Путіна Дмитро Пєсков коментував журналістам санкції, введені проти Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

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Прессекретар РФ Дмитро Пєсков на брифінгу висловився про санкції, які США запровадили проти дочок Володимира Путіна, чим офіційно визнав, що Марія Воронцова та Катерина Тихонова — доньки російського лідера. Про це повідомляє "Медиазона".

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"У будь-якому разі лінія, що триває, на застосування будь-яких рестрикцій до членів сімей, ну, це говорить саме за себе, — пояснив Пєсков. — Навряд чи такі кроки, такі підходи потребують якоїсь оцінки".

6 квітня Міністерство фінансів США внесло ендокринологиню Марію Воронцову та Катерину Тихонову до списку санкцій. ЄС також розглядає можливість застосування санкцій проти близького кола російського президента.

Путін не підтверджує і водночас не заперечує, що згадані особи — його дочки.

Вперше Тихонову назвали дочкою Путіна у 2015 році, а через рік журналісти написали, що Марія Воронцова — також його дочка.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі Швейцарії вимагають депортувати за межі країни можливу пасію Володимира Путіна — Аліну Кабаєву. Петицію на сайті change.org підписало понад 68 тис. людей. Автори ініціативи запитують: "Швейцаріє, навіщо ви прихистили пособників путінського режиму?!".