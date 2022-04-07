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Кремль уперше визнав Воронцову та Тихонову доньками Путіна, — ЗМІ

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Володимир Путін, прессекретар, Дмитро Пєсков
Фото: РБК | Володимир Путін та його прессекретар Дмитро Пєсков

Інцидент стався, коли прессекретар Путіна Дмитро Пєсков коментував журналістам санкції, введені проти Марії Воронцової та Катерини Тихонової.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков на брифінгу висловився про санкції, які США запровадили проти дочок Володимира Путіна, чим офіційно визнав, що Марія Воронцова та Катерина Тихонова — доньки російського лідера. Про це повідомляє "Медиазона".

"У будь-якому разі лінія, що триває, на застосування будь-яких рестрикцій до членів сімей, ну, це говорить саме за себе, — пояснив Пєсков. — Навряд чи такі кроки, такі підходи потребують якоїсь оцінки".

6 квітня Міністерство фінансів США внесло ендокринологиню Марію Воронцову та Катерину Тихонову до списку санкцій. ЄС також розглядає можливість застосування санкцій проти близького кола російського президента.

Путін не підтверджує і водночас не заперечує, що згадані особи — його дочки.

Вперше Тихонову назвали дочкою Путіна у 2015 році, а через рік журналісти написали, що Марія Воронцова — також його дочка.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі Швейцарії вимагають депортувати за межі країни можливу пасію Володимира Путіна — Аліну Кабаєву. Петицію на сайті change.org підписало понад 68 тис. людей. Автори ініціативи запитують: "Швейцаріє, навіщо ви прихистили пособників путінського режиму?!".