ООН: война в Украине подрывает продовольственную безопасность в мире

Под угрозой жизни и источники средств к существованию миллионов человек.

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Украина и РФ — крупнейшие поставщики ячменя, пшеницы и кукурузы во многие государства с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, поэтому из-за полномасшабной войны под угрозой оказались жизни и источники средств к существованию миллионов человек, включая фермеров. Об этом сообщает ООН в официальном аккаунте в Твиттер.

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"Украина и РФ — крупнейшие поставщики ячменя, пшеницы и кукурузы. На их долю приходится более трети от общего объема мирового экспорта зерновых. Они поставляют пшеницу и удобрения во многие государства из числа наименее развитых стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Военные действия приводят к сбоям в производстве, экспорте и транспортировке продовольствия", — говорится в сообщении.

В организации добавляют, что сегодня как никогда важно содействовать обеспечению жизнестойкости сельского хозяйства во всем мире.

Как писал ранее Фокус, война России против Украины может обернуться мировым продовольственным кризисом, так как Украина является одним из ведущих экспортеров агропродукции. Кабмин с 7 марта запретил экспорт овса, проса, гречки, сахара, ржи, а экпорт пшеницы и кукурузы оставили при условии декларативного лицензирования.