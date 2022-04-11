ООН: війна в Україні підриває продовольчу безпеку в світі

Під загрозою життю і джерела коштів для існування мільйонів людей.

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Україна та РФ — найбільші постачальники ячменю, пшениці та кукурудзи до багатьох держав із низьким рівнем доходу та дефіцитом продовольства, тому через повномасштабну війну під загрозою опинилися життя і джерела коштів для існування мільйонів людей, враховуючи фермерів. Про це повідомляє ООН в офіційному обліковому записі в Твіттер.

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"Україна та РФ — найбільші постачальники ячменю, пшениці та кукурудзи. На їхню частку припадає понад третина від загального обсягу світового експорту зернових. Вони поставляють пшеницю та добрива до багатьох держав серед найменш розвинених країн із низьким рівнем доходу та дефіцитом продовольства. Воєнні дії призводять до збоїв у виробництві, експорті та транспортуванні продовольства", — йдеться у повідомленні.

В організації додають, що сьогодні як ніколи важливо сприяти забезпеченню життєстійкості сільського господарства у всьому світі.

Як писав раніше Фокус, війна Росії проти України може обернутися світовою продовольчою кризою, оскільки Україна є одним із провідних експортерів агропродукції. Кабмін із 7 березня заборонив експорт вівса, проса, гречки, цукру, жита, а експорт пшениці та кукурудзи залишили за умови декларативного ліцензування.