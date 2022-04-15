В России грозятся снести мемориал жертвам политических репрессий "Катынь" (видео)

Два ковшовых погрузчика, участвовавших в автопробеге в поддержку войны в Украине, вплотную подъехали к мемориалу в честь убитых польских офицеров.

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В Смоленской области 10 апреля произошел автопробег в поддержку "специальной военной операции" ВС России. К мемориалу "Катынь" подъехали две колонны строительной техники с флагами РФ и буквами "Z", после чего два ковшовых погрузчика подъехали вплотную к надписи "Катынь" и продемонстрировали намерения ее снести. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Целью данной акции, по словам организаторов, привлечь внимание польских граждан к аналогичным действиям со стороны "помешанных на русофобии" польских властей, которые сносят памятники советским воинам-освободителям.

[ + – ] Автопробег в поддержку "СВО" в Смоленске

"Здесь стоит строительная техника. Такой же строительной техникой, вместо созидания в своей стране вы разрушаете памятники воинам освободителям. В отличии от вас, мы – люди, а не нацисты. Мы никогда не станем этого делать. Мы не воюем с чужими святынями" , — заявили участники акции.

Было отмечено, что организаторы автопробега не желают разбираться в подробностях событий, связанных с расстрелом польских офицеров во время Второй мировой войны, а просто относятся с уважением к этому священному месту, поскольку Катынь — место захоронения предков многих поляков.

"Ваши политики уничтожают памятники солдатам и офицерам Красной армии, погибшим при освобождении Польши от нацистов. Опомнитесь, простые поляки!" — сказали в завершение россияне.

Позиция некоторых депутатов Госдумы РФ относительно мемориала "Катынь"

Следует упомянуть, что в начале марта ряд российских политиков и общественных деятелей предложили кремлевским властям демонтировать польскую часть мемориала в Катыни. Как пишет издание "Коммерсантъ", за такую инициативу выступили депутаты Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Алексей Чепа, а также ряд депутатов-коммунистов Смоленской областной думы, в том числе и первый секретарь обкома КПРФ Смоленской области Валерий Кузнецов.

[ + – ] Мемориал "Катынь"

Депутаты считают, что "катынскую историю" стоит пересмотреть, учитывая нынешнюю позицию руководства Польши относительно войны в Украине. По их мнению, события, связанные с расстрелом польских офицеров сотрудниками НКВД, нужно рассматривать в "соответствие с исторической правдой, законом, справедливостью и здравым смыслом".

Снос советских памятников в Польше

Отметим, что с 2014 года в Польше было демонтировано более 100 памятников советским воинам-освободителям. А в 2017 году польские власти внесли изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, в контексте которого предусматривается снос памятников советским солдатам.

[ + – ] Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы

Директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий во время сноса очередного памятника 23 марта заявил, что для "красных звезд" нет места в польском общественном пространстве.

"Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы", — сказал Навроцкий.

Напомним, что в 2020 году на мемориальном кладбище в городе Легница неизвестные обезглавили памятник прославленному советскому и польскому маршалу Константину Рокоссовскому. Позже полицейским удалось найти статую с отпиленной головой на одной из улиц Легницы.