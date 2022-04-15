У Росії погрожують знести меморіал жертвам політичних репресій "Катинь" (відео)

Два ковшові навантажувачі, які брали участь в автопробігу на підтримку війни в Україні, під'їхали до меморіалу на честь вбитих польських офіцерів.

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У Смоленській області 10 квітня стався автопробіг на підтримку "спеціальної військової операції" ЗС Росії. До меморіалу "Катинь" під'їхали дві колони будівельної техніки з прапорами РФ та літерами "Z", після чого два ковшові навантажувачі під'їхали впритул до напису "Катинь" і продемонстрували наміри її знести. Про це повідомляє "Московський комсомолець".

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Мета цієї акції, за словами організаторів, привернути увагу польських громадян до аналогічних дій з боку "схибленої на русофобії" польської влади, яка зносить пам'ятники радянським воїнам-визволителям.

[ + – ] Автопробіг на підтримку "СВО" у Смоленську

"Тут стоїть будівельна техніка. Такою ж будівельною технікою, замість творення у своїй країні ви руйнуєте пам'ятники воїнам визволителям. На відміну від вас, ми — люди, а не нацисти. Ми ніколи не станемо цього робити. Ми не воюємо з чужими святинями", — заявили учасники акції.

Було наголошено, що організатори автопробігу не хочуть розбиратися у подробицях подій, пов'язаних із розстрілом польських офіцерів під час Другої світової війни, а просто ставляться з повагою до цього священного місця, оскільки Катинь є місцем поховання предків багатьох поляків.

"Ваші політики знищують пам'ятники солдатам та офіцерам Червоної армії, які загинули під час звільнення Польщі від нацистів. Схаменіться, прості поляки!" — завершили росіяни.

Позиція деяких депутатів Держдуми РФ щодо меморіалу "Катинь"

Варто згадати, що на початку березня низка російських політиків і громадських діячів запропонувала кремлівській владі демонтувати польську частину меморіалу в Катині. Як пише видання "Коммерсантъ", за таку ініціативу виступили депутати Держдуми РФ Анатолій Вассерман, Олексій Чепа, а також низка депутатів-комуністів Смоленської обласної думи, зокрема й перший секретар обкому КПРФ Смоленської області Валерій Кузнєцов.

[ + – ] Меморіал "Катинь"

Депутати вважають, що "катинську історію" варто переглянути з огляду на нинішню позицію керівництва Польщі щодо війни в Україні. На їхню думку, події, пов'язані з розстрілом польських офіцерів співробітниками НКВС, варто розглядати "відповідно до історичної правди, закону, справедливості та здорового глузду".

Знесення радянських пам'яток у Польщі

Зазначимо, що з 2014 року в Польщі було демонтовано понад 100 пам'яток радянським воїнам-визволителям. А в 2017 році польська влада внесла зміни до закону про заборону пропаганди комунізму, в контексті якого передбачається знесення пам'ятників радянським солдатам.

[ + – ] Знесення пам'ятника Подяки солдатам Червоної армії у Скаришевському парку Варшави

Директор польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький під час знесення чергової пам'ятки 23 березня заявив, що для "червоних зірок" немає місця у польському громадському просторі.

"Немає місця для червоної зірки у громадському просторі вільної, незалежної та демократичної Польщі. Немає місця для червоних зірок у громадському просторі вільної Європи", — сказав Навроцький.

Нагадаємо, що в 2020 році на меморіальному цвинтарі у місті Легниця невідомі знеголовили пам'ятник прославленому радянському та польському маршалу Костянтину Рокоссовському. Пізніше поліцейським вдалося знайти статую з відпиляною головою на одній із вулиць Легниці.