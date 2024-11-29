Три труни за ціною двох: ритуальна агенція влаштувала акцію до "Чорної п'ятниці" (відео)

Поховальна служба у Черкасах зробила незвичну рекламну акцію. Багато містян не оцінили креатив та гумор.

Ритуальне агентство у Черкасах зробило рекламну акцію до "Чорної п’ятниці". Жартівливий ролик під назвою "1+1=3" місцева похоронна служба виклала у соцмережі Тік-Ток.

У відео дівчина пропонує купити дві труни й отримати третю у подарунок, акцентуючи, що це може стати найважливішою покупкою у житті.

Для таких покупців бюро "Анубіс", яке, вочевидь, названо на честь давньоєгипетського бога мертвих, пропонує зберігання вже куплених трун на їхньому складі безкоштовно й прижиттєво.

Акція, як наголошується, триває лише один день, 29 листопада.

Варто зазначити, що відео промарковане хештегом "чорний гумор". Утім, переважна більшість відео, які розповідають про діяльність ритуальної служби, зроблені саме таким чином.

У коментарях думки користувачів розділилися. Одні вважають це вдалим жартом, інші ж навпаки, дивляться на подібне дуже несхвально.

Нагадаємо, у Черкасах медики рятували чоловіка, який потрапив до лікарні у важкому стані з розривом стравоходу та гнійним запаленням. Рентген показав, що у шлунку пацієнта знаходяться шість залізних 6 гайкових ключів.

Також Фокус писав, що раніше у Черкасах дівчина спробувала скласти іспит зі знання правил дорожнього руху замість своєї сестри-близнючки. Діана до того успішно склала "теорію", тоді як її сестра Дана не змогла з першого разу пройти тестування.